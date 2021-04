Real-Barcellona, un Clasico da impazzire

Clasico. Da sempre, appena viene pronunciata questa parola, la ricolleghiamo subito all’eterna sfida tra Barcellona e Real Madrid. E come ogni volta, ce lo immaginiamo nelle rispettive case di queste due magnifiche squadre: il Santiago Bernabeu e il Camp Nou, due tra gli stadi più carichi di storia e di fascino del pianeta. Questa sera, per il Clasico numero 245 valevole per decidere chi sarà l’antagonista dell’Atletico Madrid di Simeone, si giocherà invece in un campo diverso dai due sopracitati. La pandemia, e l’assenza di spettatori, ha spostato lo spettacolo nell’impianto di Valdebebas, lo stadio dove crescono i piccoli Blancos. E’ la 18ª volta nella storia che il Clásico va in scena in uno stadio che non sia il Bernabeu o il Camp Nou, ma la prima in assoluto per lo stadio di allenamento dei Blancos. La forma delle due squadre e la posta in gioco annunciano un grandioso duello. Due soli punti separano i Blaugranas, secondi con 65 punti, dalle Merengues, terze. Karim Benzema e compagni avranno quindi la possibilità di sorpassare i rivali in caso di vittoria mentre i catalani guidati dal solito Leo Messi, potrebbero allungare il distacco, e anzi addirittura portarsi momentaneamente al comando di una Liga, fino ad oggi in pieno controllo dei Colchoneros. Gli uomini di Diego Simeone sembrano aver accusato il colpo fino a dilapidare completamente l’enorma vantaggio che avevano guadagnato con una prima parte di stagione perfetta. Per questo la posta in palio è molto più alta rispetto alla gloria per una vittoria contro gli eterni rivali. Menzione speciale per due campioni e bandiere, che secondo le voci che rimbalzano da quasi un anno, dalla Spagna e non, potrebbero ritrovarsi al loro ultimo Clasico: Sergio Ramos, ormai già sicura la sua assenza in seguito alla mancata convocazione da parte di Zizou, e Leo Messi. Nonostante i risultati delle recenti elezioni, ancora non sembra essere tornato sereno il cielo sopra Barcellona, ed ecco perché una minima idea di un suo ultimo scontro con i Blancos possa venire. A sole 9 giornate dalla fine del campionato, questo Clasico dall’esito incerto sarà di sicuro decisivo nella corsa al titolo.

Foto: Twitter Real Madrid