Real-Barcellona, riecco il Clasico: le probabili formazioni

Domani sera, dopo appena tre giorni, andrà in scena l’ennesimo Clasico di questa stagione tra Real Madrid e Barcellona. Santiago Solari, reduce dal tonfo in semifinale di Copa del Rey, dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3 con Courtois tra i pali, Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Reguilon nella fase difensiva; Modric, Casemiro e Kroos in mezzo al campo, nel tridente spazio a Lucas Vazquez, Benzema e il confermatissimo Vinicius Junior. Scalpita, invece, il rientrante Isco. Dall’altro lato Ernesto Valverde sarebbe intenzionato a rispondere a specchio con Ter Stegen in porta, Semedo, Piqué, Umtiti e Jordi Alba nel pacchetto arretrato, Busquets a dettare i tempi insieme a Rakitic e Arthur nella zona mediana, in avanti Messi, lo scatenatissimo Suarez e Coutinho. Appuntamento al Bernabeu, ore 20:45. A seguire le probabili formazioni dell’incontro:

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius Jr. Allenatore: Solari.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, L. Suarez, Coutinho. Allenatore: Valverde.

Foto: Sportyou