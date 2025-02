Real-Atletico: poche emozioni, tante polemiche

Il derby tra Real Madrid e Atletico andato in scena ieri sera, non resterà di certo negli annali. Al gol di Alvarez su rigore, risponde Kylian Mbappé, in una gara incastrata in cui le due squadre (in cima alla classifica di Liga) sembravano più predisposte a non perdere che a vincere, e in cui le stelle non hanno brillato. D’altro canto, il Real Madrid ha rispettato una norma: le lamentele contro l’arbitraggio. “La corruzione nella Federazione” avevano già iniziato a gridare i tifosi blancos dopo il rigore concesso a Julian Alvarez, successivamente a un fallo di Aurélien Tchouameni sanzionato dopo l’intervento del VAR. Non solo. Su Real Madrid TV, nel post partita si è tornati sul tema arbitraggio (nelle ultime settimane centralissimo nel mondo Real), con commenti sprezzanti nei confronti della gestione della gara. “Stasera l’arbitro si è precipitato al VAR per fischiare un rigore che non è rigore, ma la scorsa settimana il VAR non ha nemmeno controllato la terribile entrata di Romero su Mbappé”. C’è qualcosa di gravemente sbagliato nel sistema arbitrale in Spagna”, una delle dichiarazioni espressa dalla giornalista presente in studio. Ma il momento clou dello spettacolo è stata probabilmente la raccolta dei presunti errori dell’arbitro della partita, trasmessi in diretta. Insomma, l’attesissimo derby di Madrid, che avrebbe potuto vantare una cornice ancora più speciale dato la posizione in classifica delle due compagini, si è invece trasformato in un’occasione mancata, in cui le polemiche arbitrali hanno preso il sopravvento sullo spettacolo.

Foto: Instagram Real Madrid