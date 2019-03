Real-Ajax, il VAR convalida il gol del 3-0 di Tadic. La foto

Dusan Tadic segna il gol dello 0-3 in Real Madrid-Ajax, ritorno degli ottavi di finale della Champions, ma il popolo merengue protesta. Mazraoui prova a tenere in campo il pallone nella propria metà campo tra le urla di Solari. Nella stessa azione gli olandesi vanno in contropiede: Tadic controlla con il suo magico sinistro e mette la palla sotto l’incrocio, beffando per la terza volta Courtois. Tante proteste per la palla, secondo l’arbitro e secondo il VAR, tenuta in campo per un soffio da Mazrauoi. Non c’è stato bisogno dell’on-field review per il direttore di gara, il quale ha avuto – appunto – la conferma dal VAR. Ma i dubbi restano come si vede dalla foto sottostante.

Foto: screenshot Twitter