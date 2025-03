De Zerbi su Greenwood: “Gli voglio bene come a un figlio. Ha passato un periodo non facile. Ma in questo finale di stagione ci darà una grande mano”

Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Reims. Tra i tanti temi anche quello legato al caso Greenwood: “Per chiarire il caso, perché i media tendono a esagerare le cose: è un bravo ragazzo. Lo adoro davvero, proprio come se fossi suo padre. Ha passato un momento difficile negli ultimi mesi, ha avuto una bambina, non è abituato, in una stagione così intensa, a recitare il ruolo di attore principale. Lo ha pagato fisicamente. Non era al 100% come volevo, come mi aspetto da un giocatore come lui. Ci darà una grande mano in questo finale di campionato”.

Foto: sito Marsiglia