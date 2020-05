RB Lipsia: per la difesa spunta il nome di Jean-Clair Todibo

Jean-Clair Todibo nel mirino del RB Lipsia. E’ questa l’indiscrezione lanciata da Mundo Deportivo. Infatti, secondo il quotidiano spagnolo, il difensore francese del Barcellona in prestito allo Schalke04 non dovrebbe essere riscattato dal club tedesco e, quindi tornerebbe in Catalogna. E qui, entrerebbe in gioco la squadra del gruppo Red Bull che, anche considerando l’eventualità della possibile partenza di Upamecano, starebbe pensando di rinforzare il reparto difensivo.

Foto: profilo Twitter ufficiale Schalke 04