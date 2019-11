Ieri, alla Camera, Forza Italia e Lega ha presentato una proposta di legge per limitare il fenomeno del razzismo. L’idea è quella di reintrodurre il reato di ingiuria per odio razziale nel codice penale, depenalizzato dal 2016. Oltre alla reclusione dai 6 mesi ai 3 anni, è anche previsto il daspo, per un minimo di sette e un massimo di dieci anni.

Foto: Profilo Twitter ufficiale Brescia