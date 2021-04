Razzismo: la Uefa ferma Kudela dello Sparta Praga per 10 partite

Il difensore dello Sparta Praga, Ondřej Kúdela, è stato squalificato per 10 giornate dalle competizioni UEFA per club e per nazioni a causa di un comportamento razzista, inclusa la sospensione provvisoria di una partita scontata dal giocatore.

Gli episodi razzisti si sono verificati durante l’andata dei quarti di finale di Europa League contro i Rangers. La vittima degli insulti razzisti è Glen Kamara, centrocampista finlandese ma di origini della Sierra Leone. Per la cronaca anche Kamara è stato squalificato, nel suo caso 3 turni per aver aggredito un altro giocatore.

Foto: Twitter Uefa