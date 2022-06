Razzismo durante Ungheria-Inghilterra, parla Southgate: “Sono molto sorpreso, ci inginocchiamo per educare la gente”

Spiacevole episodio quello accaduto poco prima del calcio d’inizio della sfida tra Ungheria e Inghilterra: quando i nazionali inglesi hanno deciso di inginocchiarsi come simbolo nella lotta al razzismo, sono piovuti fischi dagli spalti. Gareth Southgate, commissario tecnico della nazionale dei Tre Leoni, ha commentato il fatto in conferenza stampa: “Sono molto sorpreso dai fischi. Ma penso sia questo il motivo per il quale lo facciamo, per educare la gente. Credo che i giovani possano essere educati solo dai più grandi. Continueremo a farlo per questo motivo“.

Foto: Twitter Nazionale inglese