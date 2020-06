Razzismo, Boateng: “Mi dissero che mi avrebbero lavato perchè ero sporco”

Kevin Prince Boateng, intervistato da Sky Sport UK, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla lotta contro il razzismo, narrando ciò che in prima persona ha spesso vissuto sin da ragazzino.

“Quando mi offendevano mi sentivo triste e arrabbiato. Le persone che mi conoscono mi hanno detto che ho pianto. Ero un codardo, non ero abbastanza forte. Nella mia carriera mi hanno fatto il gesto della scimmia, mi hanno detto che per ogni gol segnato mi avrebbero tirato una banana e anche che mi avrebbero messo in una scatola per riportarmi nel mio paese. Non sono mancati gli insulti come “negro” o addirittura una volta mi dissero che mi avrebbero lavato perchè ero sporco”.

Foto: Twitter Fiorentina