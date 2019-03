Rayo Vallecano, svolta in panchina: esonerato Michel

Ribaltone in panchina in casa Rayo Vallecano. Il club spagnolo ha deciso di esonerare il tecnico Michel, che paga le sette sconfitte consecutive in Liga. “Il club ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto nell’arco di tre stagioni e dei successi ottenuti, soprattutto la promozione in Liga vincendo il campionato cadetto – si legge nel comunicato ufficiale – Domani Michel parlerà in conferenza stampa nel centro sportivo del Rayo”.

Foto: Marca