Rayan al Bournemouth: con quale coraggio lo avevano accostato alla Lazio?

21/01/2026 | 13:15:17

Ci sono le notizie e poi le invenzioni. Rayan va al Bournemouth per circa 35 milioni, tutto confermato e questa è la notizia. Eppure per giorni e giorni Rayan è stato accostato alla Lazio anche con forza, è bastata una semplice forzatura da una sola direzione (diremmo un’invenzione) per trasformarla in una suggestione priva di fondamento. Eppure vi avevamo avvertiti: Lazio non ha mai pensato a Rayan, al massimo lo ha apprezzato come si fa per tanti talenti. Ma semplicemente accostarlo ci fa rendere conto di quanto sia complicato in qualche caso il mondo Lazio tra la voglia di acchiappare notizie qua e là (in differita) e l’enorme desiderio di qualche volo di assurda fantasia. Ma con quale coraggio si poteva accostare l’attaccante 2006 ormai ex Vasco da Gama al club biancoceleste? Eppure l’hanno fatto, incredibile….

Foto: X Vasco da gama