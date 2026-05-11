Raya vince il terzo Golden Glove consecutivo e spinge l’Arsenal verso il titolo

11/05/2026 | 11:57:36

Con la vittoria arrivata ieri contro il West Ham, l’Arsenal si avvicina sempre di più alla conquista del suo 14º titolo d’Inghilterra. Tra i protagonisti del successo, però, non c’è solo Leandro Trossard, che con il suo gol ha regalato i tre punti ai Gunners, ma anche David Raya, che con la sua parata al 44’ su Wan-Bissaka è riuscito a mantenere la porta inviolata.

Il portiere classe 1995 ha collezionato il suo 18º clean sheet in 36 presenze in campionato, assicurandosi così la vittoria del Golden Glove per la terza stagione di fila ed eliminando definitivamente le speranze di Gianluigi Donnarumma, fermo a 14 clean sheet e con sole tre partite ancora da giocare.

Il record assoluto di Golden Glove vinti appartiene a Peter Čech e Joe Hart, entrambi a quota quattro: un primato dunque raggiungibile per il portiere dei Gunners.

Foto: sito UEFA