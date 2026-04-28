Raya: “Se non fossi andato in Inghilterra da giovane, non giocherei a calcio. Sarà una partita molto difficile a Madrid”

28/04/2026 | 11:22:03

Il portiere dell’Arsenal, David Raya, ha concesso un’intervista al programma “Universo Valdano” di Movistar+. Queste le sue parole:

“Sappiamo che l’Atlético è una grande squadra, sarà una partita molto difficile a Madrid. Dobbiamo dimostrare che l’Arsenal è qui per lottare per la finale. Non mi sono preparato tutto l’anno per lottare per la Premier League e la Champions League, mi alleno e mi preparo per questo da 14 anni. La mia partenza per l’Inghilterra a 16 anni? Sono giunto alla conclusione che se non fossi andato in Inghilterra così giovane, starei lavorando nell’azienda di famiglia e non giocherei a calcio. La mia prima stagione all’Arsenal? Contro il Luton, nella mia prima stagione all’Arsenal, ho giocato la peggiore partita della mia carriera, e da quel momento ho cambiato qualcosa nella mia vita e tutto è andato per il meglio”.

Foto: sito UEFA

