Raya: “La vittoria della Premier? Sono felicissimo, ma ora puntiamo alla finale. Luis Enrique? È un grandissimo allenatore”

25/05/2026 | 11:49:25

Il portiere dell’Arsenal, David Raya, ha concesso un’intervista a AS. Queste le sue parole:

“Le prime impressioni da campioni d’Inghilterra? Sono felicissimo. Dopo tutto quello che abbiamo passato, vincere finalmente la Premier League mi rende molto orgoglioso di questa squadra, di questo club, dello staff e soprattutto dei tifosi… Ci rende davvero felici. I festeggiamenti sono stati fantastici. Era davvero importante dopo tanti anni senza vincere la Premier League, quindi poter festeggiare con tutto lo staff e questo fantastico gruppo di giocatori e persone è stato fantastico. È stato davvero bello. Il terzo guanto d’oro consecutivo? Personalmente, penso di essere in un ottimo momento. Non solo a livello personale, ma le partite senza subire gol che abbiamo disputato sono frutto di un lavoro di squadra. Sono felicissimo di aver raggiunto questo record di tre Guanti d’Oro consecutivi, un traguardo che non molti portieri sono riusciti a raggiungere. Quindi, sono estremamente soddisfatto e fiducioso del lavoro che abbiamo svolto collettivamente. I portieri del PSG si stanno allenando per difendersi dai nostri calci piazzati? Non ho visto niente, ma ognuno si allena per quello che deve allenarsi. Sappiamo di essere forti sui calci piazzati e speriamo di poter segnare un gol da calcio piazzato nella finale. Come ci stiamo preparando per la finale? Dovevamo concentrarci sulla partita di domenica, ma è chiaro che puntiamo alla finale, visto che il titolo di Premier League è già in tasca. Dobbiamo prepararci per ogni partita allo stesso modo, con lo stesso entusiasmo. Dopotutto, è per questo che giochiamo a calcio, per goderci anche queste partite. Ora puntiamo alla finale. Luis Enrique? Lo conosco bene; è stato lui a farmi esordire in nazionale e ho molto rispetto per lui. Sappiamo che è un grandissimo allenatore e una persona fantastica. Apporta sempre modifiche per mettere in difficoltà gli avversari, ma speriamo di vincere questa battaglia e di conquistare la vittoria”.

Foto: sito UEFA