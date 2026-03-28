Raya: “Joan Garcia? È a un livello altissimo. Il Barça non sarebbe dove si trova senza di lui”

28/03/2026 | 18:28:52

Il portiere dell’Arsenal e della Nazionale spagnola, David Raya, ha concesso un’intervista a TV3. Queste le sue parole:

“Joan Garcia? È a un livello altissimo. Il Barça non sarebbe dove si trova senza di lui. È un bravo ragazzo, il che è importante, ed è un portiere fantastico. Se il commissario tecnico della nazionale decide che deve giocare, lo sosterremo fin dall’inizio. Se sia l’Arsenal che il Barça riuscissero ad andare in semifinale di Champions? Sarebbe un onore affrontare il Barça in semifinale di Champions League. Sono una squadra molto ben organizzata, sia in fase difensiva che offensiva. Ed è evidente che stanno ottenendo ottimi risultati sia in Liga che in Champions League”.

Foto: sito UEFA