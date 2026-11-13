Ravenna, Mandorlini: “Ronaldinho? Giocherà dall’inizio e valuteremo insieme le tempistiche”

13/11/2026 | 17:39:48

Andrea Mandorlini, tecnico del Ravenna, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su Ronaldinho e il suo debutto: “Giocherà dall’inizio e valuteremo insieme le tempistiche, avere a che fare con un giocatore come lui è un’emozione importante anche per me. Ruolo? Giocherà nei tre lì davanti e cercheremo di adeguarci alla posizione che sceglierà di occupare. Chiaramente l’età è quella che è, ma non si è mai fermato. Lo incontrerò stasera, parleremo e vedremo. Non discuteremo di dettagli e non gli darò consigli”.

foto sito ravenna