Ravenna, Benjamin Mokulu squalificato un anno per doping

A seguito di accettazione della sanzione proposta dalla Procura Nazionale Antidoping da parte dell’atleta Benjamin Mokulu Tembe (tesserato FIGC), la. PNA afferma la responsabilità del predetto per la violazione dell’art. 2.1 CSA (ex art. 2.1 Codice WADA 2021) e gli applica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11.2.2 e 11.6.2 CSA, la squalifica per un anno. Fissa la decorrenza della squalifica al 18.2.2021 (data del prelievo antidoping) e la scadenza della stessa al 17.02.2022.

Foto: Twitter Frosinone