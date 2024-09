Ravanelli: “Conte? Non avrei mai accettato Napoli. Ha preso un grande rischio. Ma se farà bene sarà una sorta di miracolo”

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, attuale dirigente del Marsiglia, ha analizzato la scelta di Antonio Conte di diventare il nuovo allenatore del Napoli.

Queste le sue parole a margine di un evento: “Secondo me Conte ha preso un rischio grossissimo, non l’avrei mai fatto. So che Antonio non può vivere senza calcio. Ma conoscendolo bene so anche quello che pretende da una società e dai giocatori. Sarà difficile portare avanti il suo progetto a Napoli. Se ci riuscirà, sarà un miracolo. Faccio fatica a pensarlo, ma glielo auguro, uno come lui potrebbe pure farcela. Ma io non avrei mai accettato Napoli”.

Foto: sito Marsiglia