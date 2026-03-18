Ravaglia: “Voglio giocarmi al meglio questa possibilità, ho studiato i rigori”

18/03/2026 | 20:05:49

Federico Ravaglia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma di Europa League: “E’ un’emozione speciale. Sicuramente ci giochiamo tanto, sappiamo il valore della gara per noi. Quello che abbiamo fatto in Coppa Italia ci ha permesso di essere qui e ci giocheremo le nostre carte. Sono emozionato. Giocare a questi livelli comporta delle pressioni, ma siamo abituati. Mi dispiace per Lukasz. Sicuramente è un’opportunità: voglio giocarmela al meglio, a partire da domani sarà una gara importante per tutti noi. Sono sicuro che per come l’abbiamo preparata potremmo dire la nostra. Abbiamo preparato la gara come al solito. Ho guardato la possibilità dei rigori, sono pronto”.

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