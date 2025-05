Raul lascia il Real: “Sono convinto che un giorno tornerò a casa”

27/05/2025 | 16:45:48

Raul Gonzalez Blanco ha deciso di cambiare aria e tentare una nuova esperienza lontano dal Real Madrid. Questo il suo post sui social: “Oggi ho informato il Real Madrid della mia decisione di porre fine al mio rapporto con il Club. Sono state sette stagioni in cui ho potuto godere della grande passione per il calcio che ho fin da bambino. Sono certo che questi anni mi abbiano fatto crescere come professionista e come persona.

Sono grato al club della mia vita per l’opportunità che mi ha dato in tutti questi anni. E voglio ringraziare tutti i dipendenti di questo club e tutti coloro che fanno parte del Real Madrid, perché tutti mi hanno dimostrato il loro sostegno e affetto e mi hanno aiutato a realizzare uno dei compiti più belli di questo sport: condividere l’esperienza e le conoscenze che ho acquisito con i giocatori più giovani per vederli crescere come persone e come atleti.

Godrò con orgoglio dei successi ottenuti da ciascuno dei ragazzi che ho allenato, e tutti loro riceveranno il mio amore e la mia gratitudine per tutto ciò che hanno dato. Ora inizia una nuova fase della mia vita da allenatore, fuori da questo Club, e sono convinto che un giorno tornerò a quella che è sempre stata la mia casa”.

Foto: Instagram raul