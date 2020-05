Raul Jimenez: “Vorrei restare al Wolverhampton, ma se chiamassero Real o Barça…”

L’attaccante messicano del Wolverhampton, Raul Jimenez ha commentato ai microfoni di ESPN il presunto interessamento nei suoi confronti del Barcellona: “Lo scopro dai media. – ha detto – Mi hanno accostato anche al Real, Chelsea, Manchester United e Arsenal e ogni giorno esce una squadra nuova. Devo restare calmo. Se parlano di me è perché sto facendo bene. Vorrei restare in Inghilterra. Sono felice. Ma se un domani arrivasse un’offerta di Real o Barcellona è ovvio che non la lascerei scappare.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Wolverhampton FC