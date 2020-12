Raul Jimenez: “Spero di tornare presto in campo, grazie per il supporto”

L’attaccante messicano del Wolverhampton, Raul Jimenez, è rimasto coinvolto in un bruttissimo e violentissimo scontro nella sfida di domenica contro l’Arsenal, dove ha riportato una frattura al cranio. E’ stato operato nella notte e tutto si sta risolvendo per il meglio, questo il suo Tweet: “Grazie a tutti per i messaggi di supporto. Effettuerò un periodo sotto osservazione e spero di tornare presto in campo”.

Foto: Medium