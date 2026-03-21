Raul Garcia sul derby madrileno: “Si ha sempre molto da perdere. Griezmann? Fa la differenza”

21/03/2026 | 12:15:01

L’ex calciatore dell’Athletic Bilbao e Atlético Madrid, Raul Garcia, ha concesso un’intervista a AS. Queste le sue parole:

“Come valuto l’Atlético Madrid in questa stagione? Le squadre hanno sempre alti e bassi, e l’Atlético non fa eccezione, ma penso che in questo momento si trovino in una buona posizione. Credo che siano vicini alla fine della stagione, anche se forse stanno faticando un po’ di più in campionato, ma sono in una buona posizione e speriamo di poter dire alla fine che è stata un’ottima stagione. Poco da perdere nel derby contro il Real? No, nei derby si ha sempre molto da perdere. Da giocatore dell’Atlético, quello che vuoi è vincere. Non sono nella posizione in classifica che vorrebbero, ma alla fine, resta pur sempre un derby. Griezmann? Fa la differenza. Ovviamente, tutti invecchiano, Griezmann non fa eccezione, ma il livello a cui si trova e ciò che apporta all’Atlético in questo momento sono sufficienti per garantirgli un posto in squadra”.

Foto: sito Atletico Madrid