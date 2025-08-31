Albiol-Pisa: la sorpresa di 5 giorni fa diventa realtà

31/08/2025 | 15:28:33

Raul Albiol sarà un nuovo difensore del Pisa. Sembrava una cosa surreale, rispetto alla misura esclusiva di martedì 26 agosto, quando vi avevamo parlato della prima offerta del club nerazzurro nei riguardi del classe 1985 (40 anni tra pochi giorni) grande protagonista del ciclo Napoli. Invece, Albiol ha subito aperto, ha incontrato nei giorni scorsi la proprietà del Pisa e già aveva sciolto le residue riserve. Adesso è pronto per tornare in Italia, svolgere le visite e mettersi a disposizione di Alberto Gilardino.

Foto: X Villarreal