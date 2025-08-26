Esclusiva: clamoroso Pisa, offerta a Raul Albiol! E piace molto il colombiano Romana

26/08/2025 | 14:00:44

Il Pisa ha ormai chiuso per Stengs, confermando le indiscrezioni olandesi di un paio di giorni fa. E ora si concentra sui difensori centrali, nelle ultime ore si è informato per Raul Albiol, 40 anni a settembre, appena svincolatosi dal Villarreal. Sarebbe un clamoroso ritorno in Italia dopo il ciclo con il Napoli, vedremo gli sviluppi. Al Pisa piace molto un altro difensore centrale, il colombiano Carlos Romana, classe 1999, con un contratto in scadenza, attualmente in forza all’Atletico Bucaramanga.

Foto: X Villarreal