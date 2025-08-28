Albiol-Pisa: dalla sorpresa di martedì agli ultimi dettagli

28/08/2025 | 11:51:01

Raul Albiol a meno di un passo dal Pisa, ormai siamo davvero agli ultimi dettagli. Una notizia che vi avevamo dato a sorpresa martedì scorso, una clamorosa svolta per il difensore centrale classe 1985 che in Italia è stato protagonista assoluto con il Napoli e che si è svincolato dal Villarreal nelle scorse settimane. Albiol ama l’Italia e ci tornerebbe di corsa, per questo motivo ha dato subito apertura e nella notte – come evidenziato con un tweet – c’è stato un summit in un albergo della Versilia che ha portato agli accordi. Un anno di contratto, eventuale opzione, il Pisa ormai sul punto di mettere a segno un colpo non preventivato. E con Albiol di sicuro la difesa avrà una guida di grande esperienza e personalità.

Foto: X Villarreal