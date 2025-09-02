Raul Albiol, esperienza al servizio del Pisa: il bilancio dell’ultima stagione

02/09/2025 | 23:35:23

Arrivato a sorpresa al Pisa, dopo essersi svincolato dal Villarreal, Raul Albiol ritrova l’Italia dopo l’ultima esperienza al Napoli. Un affare, quello per il difensore 39enne (40 anni il 4 settembre), che vi abbiamo raccontato in esclusiva il 26 agosto. Con l’arrivo di Albiol, il club toscano aggiunge esperienza a un pacchetto difensivo che punta a subire il meno possibile per raggiungere la salvezza dopo la storica promozione, a 34 anni dall’ultima volta in Serie A. A proposito di ultime volte, andiamo ad analizzare la scorsa stagione del difensore spagnolo. Nella passata annata in maglia gialla, Albiol ha messo piede in campo in 16 occasioni, per un totale di 1.202 minuti. Dopo una partenza in Liga spagnola da protagonista assoluto, nel girone di ritorno il capitano del Submarino Amarillo è stato relegato in panchina e poi successivamente in tribuna. Addirittura zero minuti dalla 19esima giornata fino al termine del campionato. Dunque, a quasi 40 anni suonati, per l’ex difensore del Real Madrid non resta che dimostrare ancora il suo valore, per un’ultima romantica avventura sui campi della massima serie italiana.

Foto: sito Pisa