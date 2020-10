Raul Albiol: “Da tecnico mi ispirerò a Sarri. Quella vittoria a Torino indelebile”

L’ex difensore del Napoli, Raul Albiol, ora al Villarreal, ha rilasciato un’intervista a Las Provincias, quotidiano iberico. Lo spagnolo ha ripercorso le sue stagioni a Napoli e ha ammesso come si sta già preparando per allenare, traendo un’ispirazione da Maurizio Sarri.

Queste le parole di Albiol: “A Napoli sono stato come a casa. Arrivai nel 2013, mi volle Rafa Benitez, dopo che al Real Madrid non era finita benissimo. Trovai un ambiente caldissimo e desideroso di vincere. Peccato solo non aver regalato loro lo scudetto, che avremmo meritato. I ricordi indelebili li ho dopo la vittoria di Torino con la Juventus nel 2018, che ci fece sperare nello scudetto più che mai. Quando arrivammo a Cpododichino a notte inoltrata c’erano 5.000 tifosi ad aspettarci. Ci mettemmo 3 ore per uscire dall’aeroporto. Sono stati 6 anni stupendi che porterò sempre nel cuore”.

Sul futuro da allenatore e l’ispirazione a Sarri: “Ora giocherà fin quanto me la sentirò, ma già sto iniziando a studiare da allenatore in modo da essere pronto. Sarri? Mi sono divertito molto con lui, mi sono divertito tantissimo, mi ha fatto vedere un modo di intendere il calcio diverso, che mi è rimasto dentro. Come allenatore mi ispirerò di certo a lui. Per personalità lo paragono a Luis Aragones, peccato sia arrivato tardi nel calcio che conta. E’ un grande, meritava una carriera migliore, anche se pian piano si sta togliendo le sue soddisfazioni”.

Fonte Foto: Twitter Napoli