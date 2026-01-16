Ratkov: “Sono molto felice di essere qui in uno dei club più grandi in Italia e in Europa. Con il mister va tutto bene, farò quello che mi chiede”

16/01/2026 | 11:31:51

Il neo attaccante della Lazio, Petar Ratkov, ha parlato nella propria conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Sono molto felice di essere qui, uno dei club più grandi in Italia e in Europa. Sono felice di essere qui con il presidente e il direttore sportivo, mi piace molto come sono stato accolto nella prima settimana. Se posso essere importante già da quest’anno o se bisognerà aspettare? Sono pronto, ero uno dei più avanti d’età nel Salisburgo e ora sono pronto per fare bene in questo nuovo club. Chi mi ha impressionato nella rosa? Tutti i compagni sono di un altissimo livello, anche in attacco ci sono ottimi giocatori. Posso imparare tanto da loro, sono felice di poter giocare con loro e ricevere i loro assist. Con il mister va tutto bene, farò quello che mi chiede e aspettiamo di entrare in campo”.

Foto: Instagram Ratkov