Ratkov: “Milinkovic mi ha parlato benissimo di questo club e della città, quindi non ho avuto dubbi”

16/01/2026 | 11:41:34

Il neo attaccante della Lazio, Petar Ratkov, ha parlato nella propria conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole:

“Se con le mie caratteristiche potrò soddisfare le richieste di Sarri? Sono molto alto, ma so giocare anche bene tecnicamente con il pallone a terra. Non sono il tipico centravanti che si limita a finalizzare, posso fare anche diversi assist e aiutare la squadra in tanti modi. Il mio attaccante di riferimento? In tutta la mia vita ho detto che Lewandowski era il mio idolo e penso di avere caratteristiche simile, cerco di guardare tutto quello che fa lui per migliorare. Sui gol non lo so, sarei felice di segnarne diversi, ma l’importante è aiutare la squadra per provare a entrare in Europa. Cosa mi ha convinto a venire alla Lazio e se voglio restare qui il più possibile? Quando l’ho saputo per la prima volta ero felice, avevo già deciso di venire qui. Milinkovic mi ha parlato benissimo di questo club e della città, quindi non ho avuto dubbi. Sì, voglio stare qui a lungo”.

Foto: Instagram Ratkov