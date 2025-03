Ratcliffe su Amorim: “È un allenatore straordinario. Credo rimarrà qui a lungo”

Il co-proprietario del club, Sir Jim Ratcliffe, nell’intervista che ha rilasciato a BBC Sport ha voluto dare quantomeno una certezza: la fiducia riposta in Ruben Amorim. Di seguito le sue parole: “Penso che Ruben sia un allenatore giovane straordinario. Lo penso davvero. È un allenatore eccellente e credo che rimarrà qui a lungo. Cominciate a intravedere quello che Ruben può produrre, penso che l’abbiate visto contro l’Arsenal. Quanti giocatori contro l’Arsenal in panchina avete riconosciuto? Non c’è più una vera rosa. Siamo ridotti agli ultimi 10 o 11 giocatori nella rosa, proprio giocatori da prima squadra. Ruben sta facendo un lavoro fantastico”.

