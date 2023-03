Ratcliffe: “Non voglio pagare un prezzo elevato per il Manchester United, me ne pentirei”

L’imprenditore britannico Jim Ratcliffe, proprietario dell’azienda chimica Ineos e del Nizza e Losanna, ha mostrato interesse nei confronti del Manchester United. In un’intervista concessa al Wall Street Journal ha ammesso che i Red Devils hanno un prezzo e non è disposto a fare follie: “Come si decide il prezzo di un quadro? Come si decide il prezzo di una casa? Non ha nulla a che fare con il costo di costruzione o il costo della verniciatura. Quello che non vuoi fare è pagare prezzi stupidi per le cose perché te ne pentirai più tardi”.

Foto: Twitter Manchester United