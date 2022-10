Ratcliffe: “Avrei acquistato il Manchester United ma i Glazer non lo vendono”

Il miliardario britannico Jim Ratcliffe, già proprietario di Nizza e Losanna, ha svelato qualche retroscena al Financial Times su un suo passato interesse per l’acquisto del Manchester United: “Se il club fosse stato in vendita in estate, avremmo colto l’occasione ma non possiamo restare ad aspettare all’infinito che lo United venga messo in vendita. Il club è di proprietà della famiglia Glazer che ho conosciuto. Sono persone adorabili, dei veri gentiluomini e non vogliono vendere il club”.

Foto: twitter Manchester United