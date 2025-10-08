Ratcliffe: “Amorim ha tre anni per dimostrare il suo valore al Manchester United”

Sir Jim Ratcliffe, socio di minoranza del Manchester United, ha parlato dei Amorim nel corso di una intervista concessa a The Business Podcast: “Amorim non ha avuto la migliore delle stagioni. Rúben deve dimostrare di essere un ottimo allenatore nell’arco di tre anni. Non si può gestire un club come lo United basandosi sulle reazioni impulsive della stampa, che ogni settimana si scatena”.

Foto: Instagram Manchester United