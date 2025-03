Ratcliffe: “Alcuni giocatori dello United non sono abbastanza bravi, altri strapagati”

Durante l’intervista concessa a The Overlap, co-proprietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, ha così parlato della situazione dei Red Devils: “Alcuni giocatori di questo United non sono bravi, altri strapagati. Abbiamo ereditato dei calciatori del passato e che dobbiamo risolvere. Ci sono calciatori come Onana, Hojlund, Casemiro, Antony, Hojlund e Sancho. Ma per formare la squadra di cui siamo responsabili ci vorrà tempo”.

Foto: sito United