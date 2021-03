Rastelli nuovo allenatore della Spal: nostra esclusiva in porto. E’ ufficiale

Ora è ufficiale, Massimo Rastelli è il nuovo allenatore della SPAL. Una nostra esclusiva in porto, quando due settimane fa avevamo dato Rastelli come unico nome per la panchina ferrarese.

Ieri sera avevamo annunciato il suo arrivo oggi a Ferrara.

Questo il comunicato della SPAL:

S.P.A.L. srl comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra a Massimo Rastelli. Il nuovo allenatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 con opzione per la stagione successiva. Lo staff tecnico sarà composto dal vice allenatore Dario Rossi, dal preparatore atletico Francesco Esposito e dal collaboratore tecnico David Dei, insieme alla conferma di Cristiano Scalabrelli come preparatore dei portieri, Mauro Carretta come match analyst, Fabrizio Franceschetti e Carlo Voltolini come recupero infortuni. Il neo allenatore spallino dirigerà oggi pomeriggio il primo allenamento al Centro Sportivo “GB Fabbri” SPAL, seduta che si svolgerà a porte chiuse.

Foto: Facebook personale