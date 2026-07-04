Rastelli nuovo allenatore del Bari: manca solo l’annuncio

04/07/2026 | 12:15:34

Massimo Rastelli sarà il nuovo allenatore del Bari. Confermata l’esclusiva che abbiamo dato poco fa, ormai manca soltanto l’annuncio che non dovrebbe tardare. Una notizia confermata da tutte le altri fonti (radio e siti locali) che si sono accodate una dietro l’altra in qualche caso come se fosse una sorpresa. Il Bari si affida all’esperienza di Rastelli per fare in modo che l’esperienza in Serie C duri il meno possibile.

Foto: sito Cremonese