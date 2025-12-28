Raspadori, Zirkzee e la tempistica della Roma

28/12/2025 | 14:15:19

Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee: vi avevamo anticipato che la Roma avrebbe voluto fare almeno due colpi per l’attacco, specificando proprio i nomi. E che sulla tempistica il primo assalto sarebbe stato sferrato in direzione Atletico Madrid. Dalla nostra esclusiva del 17 dicembre ci sono state conferme, anche nelle ultime ore, sia spagnole che italiane. Su Raspadori la Roma sta lavorando forte, sollecitazione della proprietà che vuole assolutamente accontentare Gasperini dopo la “carestia” della sessione estiva almeno nel reparto offensivo. Raspadori ha scelto la Roma, il club spera di trovare un accordo da 20 milioni o su di lì che preveda un diritto eventualmente obbligo, normale che intenda investire su un attaccante da sempre apprezzato dall’allenatore. Quanto a Zirkzee i tempi non saranno così stretti, la valutazione è di almeno 15 milioni superiore rispetto a quella di Raspadori, ma l’olandese considera il Manchester United un capitolo chiuso e ha già dato il placet per un ritorno in Serie A. La tempistica oggi è questa, può anche cambiare per eventi non pronosticabili, ma sui due nomi e sul doppio colpo tutto corrisponde rispetto a quanto abbiamo anticipato. Un’altra operazione in entrata in quel settore dipenderà solo dall’uscita di un attaccante centrale, ma Raspadori più Zirkzee è la sintesi perfetta delle richieste avanzate da Gasperini.

