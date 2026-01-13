Raspadori, una rincorsa Atalanta lunga più di 16 mesi. La verità su Lookman

13/01/2026 | 23:15:24

Giacomo Raspadori e l’Atalanta: storia di un lungo inseguimento nato oltre 16 mesi fa: il 28 agosto 2024 vi avevamo parlato di una mossa a sorpresa, lo voleva Gasperini, ma a quei tempi non c’erano margini di manovra. Tuttavia l’Atalanta lo ha sempre apprezzato e seguito, non a caso vi avevamo segnalato il forte pressing del 31 dicembre scorso quando Jack continuava a chiedere tempo alla Roma in attesa di prendere una decisione definitiva. L’Atalanta è stata brava a lavorare a fari spenti, ma c’erano tracce di quasi due settimane fa e addirittura dell’estate 2024. Su Lookman si sta facendo troppa confusione: l’Atalanta non ha richiesto alcuna proposta ufficiale, ha memorizzato il gradimento del Fenerbahce ma in questo caso carta canta. E il discorso vale per eventuali altri pretendenti. Il timore di un mal di pancia del nigeriano dopo la prossima Coppa d’Africa esiste, ma la Dea ha deciso di fare un investimento a prescindere. Sull’uscio di sicuro c’è Daniel Maldini.

Foto: sito Atletico Madrid