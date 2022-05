Raspadori: “Spesso lo spazio per i giovani non c’è in Italia. Ringrazio il Sassuolo per la fiducia”

Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ha parlato nel corso del Premio Bulgarelli a Bologna, analizzando la sua stagione.

Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “Che stagione è stata? Importante: grazie al Sassuolo, a Dionisi e compagni ho avuto la fortuna e la possibilità di mettermi in mostra, e per i giovani non è una cosa scontata, visto che spesso al primo errore viene puntato il dito, lo spazio spesso non c’è. A me è stata data l’opportunità di fare i giusti step e ogni giorno ho cercato di aggiungere un gradino in più ogni giorno. Giocheremo con la Germania nella mia Bologna? Speriamo di fare bene, certo…”.

Foto: Facebook Sassuolo