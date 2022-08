Raspadori: solo Napoli (e non Juve). Pinamonti: solo Sassuolo (e non Atalanta)

Ci sono due cose da dire e da puntualizzare. Giacomo Raspadori ha sempre voluto il Napoli, malgrado fantasiosi racconti di sorpassi Juve che sono stati respinti al mittente. Contano i fatti, il resto nulla. Esattamente come Andrea Pinamonti aveva aperto al Sassuolo – come da noi anticipato – con tanti saluti a chi aveva sostenuto che la sua scelta avrebbe premiato l’Atalanta. Molto presto abbiamo avuto l’allineamento di tutto, meglio così, per una doppia operazione molto importante: Jack per Spalletti e Pina per Dionisi. Ieri sera con il tweet di De Laurentiis la chiusura di un cerchio, in attesa degli ultimi dieci giorni abbondanti di mercato.

Foto: Twitter Azzurri