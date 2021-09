Raspadori: “Serata perfetta. Mancini mi aveva detto di cogliere l’occasione e l’ho sfruttata”

Giacomo Raspadori ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo il pokerissimo alla Lituania e il suo primo gol in Nazionale: “Si fa fatica a capire quello che è successo. E’ un momento bellissimo, arrivato nello stadio del mio club e davanti alla mia famiglia. E’ stato perfetto”.

Cosa ti ha detto Mancini?

“Di divertirmi e cogliere l’occasione. Per un ragazzo giovane come me avere l’occasione e sfruttarla è la cosa più importante. Sono davvero contento”.

Foto: Twitter Azzurri