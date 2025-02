Raspadori: “Se si vuole stare in alto, il secondo tempo di Como non è ammissibile. Dobbiamo farci un esame di coscienza”

Giacomo Raspadpori, attaccante del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss, soffermandosi sul momento degli azzurri, dopo il ko con il Como.

Queste le sue parole: “Se la sconfitta è un problema mentale? Sì, se si vuole stare in alto il secondo tempo non può essere quello di domenica come atteggiamento, non possiamo avere meno volontà e determinazione. Se si vuole stare lassù per cose importanti, non possiamo permetterci di rientrare così. Dobbiamo farci un esame di coscienza”.

Adesso la testa è all’Inter? “Fino ad ora abbiamo pensato partita dopo partita, le vittorie portano entusiasmo, ma non è che ora dobbiamo togliere qualcosa. Non è semplice, ma le grandi squadre non entrano in campo come il nostro secondo tempo. Dobbiamo reagire, prepararla sapendo che se vogliamo essere una grande dobbiamo reagire subito”.

C’è il rischio di demoralizzarsi con la perdita del primo posto?

“Non dobbiamo farci prendere da questa sensazione, tanto è dipeso da noi e serve un esame di coscienza. Se vogliamo rimanere là in alto, dobbiamo essere noi stessi. Ora c’è rabbia e delusione, sappiamo di poter fare di più. Non è un problema fisico, ma parte dalla testa: dobbiamo essere consapevoli che parte da noi, dobbiamo reagire da subito”.

Qual è la posizione in campo che predilige?

“In questa situazione riesco ad esprimermi al meglio, non riesco a pensare a una domanda così perché il rammarico è tanto: potevo fare di più, se pensiamo di aver dato il massimo senza responsabilità allora non miglioriamo. Dobbiamo dare di più. Domande tattiche vanno fatte al mister, sicuramente la mia disponibilità è sempre massima. Io mi sento più a mio agio centralmente, ma non vuol dire che possa fare ruoli diversi, anche sull’esterno. Io sono a disposizione, pronto a dare l’anima, poi decide il mister”.

