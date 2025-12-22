Raspadori-Roma entra nel vivo. Con l’idea di aggiungere Zirkzee

22/12/2025 | 11:53:07

Cinque giorni fa vi abbiamo svelato la possibile svolta Giacomo Raspadori per la Roma. Ci sono state conferme di ogni tipo, si sono accodati quasi tutti. Adesso possiamo aggiungere che adesso il club giallorosso cercherà di entrare nel vivo dell’affare, in modo da regalare subito il primo rinforzo offensivo a Gasperini. L’Atletico Madrid ha aperto, Jack gioca sempre meno (anche nell’ultima di campionato un banale e inutile spezzone), si ragionerà su una formula in prestito con diritto di riscatto che possa eventualmente diventare obbligo. Vedremo, ma la trama è da seguire, senza farne un romanzo pieno di misteri. Esattamente come confermiamo l’altra esclusiva del doppio colpo in cantiere per l’attacco giallorosso: Zirkzee nome forte, avallato da Gasperini, come anticipato oltre un mese fa. La Roma accende i motori, fondamentale trovare una soluzione al più presto possibile per risolvere un problema sotto gli occhi di tutti.

Foto: X Atletico.

