Raspadori risponde a Isaksen. E’ 1-1 tra Napoli e Lazio all’intervallo

Terminato il primo tempo all’Olimpico tra Lazio e Napoli. Bella partita, molto equilibrata, al momento ferma sull’1-1. Partenza sprint della Lazio. Al 5′, siluro dai trenta metri di Gustav Isaksen. Sul rilancio di Provedel, respinta corta di Rrahmani che favorisce l’attaccante danese a segno con una conclusione potente di destro sotto la traversa. Vantaggio Lazio.

Il Napoli però reagisce con veemenza. Giacomo Raspadori riacciuffa la Lazio con un gran gol dopo un uno-due con Lukaku: finta di destro e sinistro potente per l’1-1 all’Olimpico. Non esente da colpe Provedel che poteva fare di più. Pareggio Napoli. Raspadori festeggia il ritorno tra gli 11 titolari da agosto. La Lazio al 25′ perde Castellanos. L’attaccante alza bandiera bianca per un problema muscolare, entra Noslin.

Lazio che al 38′ ha una grande chance, ancora con un tiro da fuori. Ci prova Rovella, para Meret. Finisce 1-1 il primo tempo all’Olimpico.

Foto: sito Napoli