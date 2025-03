Raspadori: “Quando segni 3 gol in Germania è un peccato non ottenere una qualificazione”

Giacomo Raspadori, attaccante della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il 3-3 con la Germania.

Queste le sue parole: “La delusione è tantissima. Lasciando perdere il primo tempo, segnare tre gol qui e non portare a casa una vittoria o i supplementari è incredibile. Dispiace tanto, anche per l’occasione del rigore. Dobbiamo ripartire dalla reazione: non possiamo permetterci di avere questi cali, siamo una squadra forte”.

L’episodio del rigore è molto discusso: “In gare giocate poi così, speri di portarla ai supplementari. Il rigore sembra netto, ma ormai recriminare è inutile.”

Cosa è successo nel primo tempo?

“Siamo stati al di sotto del nostro livello, sia in termini di personalità, sia in cinismo. Avremmo dovuto cercare compattezza, non è sempre semplici essere lucidi. Nel secondo tempo abbiamo reagito al meglio: siamo una squadra forte, non possiamo concedere tre gol così”

La preparazione è stata sbagliata o è questione di atteggiamento?

“Non credo sia atteggiamento giusto o sbagliato. Quando trovi queste difficoltà, devi reagire: la preparazione è stata giusta, dovevamo fare di più e qualche episodio poteva andare a nostro favore”

Sull’approccio: “Nel calcio moderno, quando le squadre ti aggrediscono così non siamo stati lucidi a gestire il possesso. Dobbiamo uscire più puliti, a partire dalla difesa”.

Ora testa alle qualificazioni dei Mondiali.

“Sicuramente sappiamo che avremo un impegno importante. Pensare a giugno non è semplice, dobbiamo tornare ad essere protagonisti”.

Foto: Instagram Azzurri