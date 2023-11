Raspadori: “Pochi come Bonucci sanno gestire un attaccante. Dovevamo fare due gol, abbiamo pagato caro un errore”

Giacomo Raspadori ha parlato a Sky al termine di Napoli-Union Berlino. Queste le sue parole:

“Pochi meglio di Bonucci sanno come gestire un attaccante. Noi abbiamo disputato una buona partita ma nel primo tempo dovevamo avere almeno due gol di vantaggio, ma poi abbiamo subito gol su un nostro grande errore e questo in Champions lo paghi. Abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, siamo mancati un po’ nell’ultimo passaggio, non siamo stati precisi. Il gol subito e il fatto di non averne fatto un altro sono le cose che possiamo rimproverarci”.

Foto: Instagram Raspadori