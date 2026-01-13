Raspadori non convocato dall’Atletico per la Copa del Rey. Lo attende l’Atalanta

13/01/2026 | 12:30:15

Questa sera l’Atletico Madrid sfiderà il Deportivo La Coruna per la Copa del Rey, ma nella lista presentata dal Cholo il nome di Giacomo Raspadori non figura. Il giocatore infatti è promesso sposo dell’Atalanta che ha bruciato la concorrenza, a fronte di 25 milioni di euro messi sul piatto come proposta a titolo definitivo. Tale è stata l’accelerata della Dea che l’Atletico Madrid ha ritenuto di tenerlo fuori dai convocati.

L’avventura di Raspadori all’Atletico Madrid terminerà così dopo pochi mesi, dopo 15 presenze complessive e 2 gol messi a segno tra Liga, Coppa del Re e Champions League.

