Raspadori: “Mi sto allenando come esterno sinistro, so che posso farlo. Il 4-3-3 richiede tempo”

18/07/2026 | 20:12:09

Giacomo Raspadori ha parlato in conferenza stampa: “Sto facendo l’esterno mancino, che è un ruolo che so benissimo di poter fare. Con le richieste che ha il mister, stando dentro al campo posso esprimere le mie qualità. Lui sa cosa è meglio per la squadra e per quello che ha in testa: stiamo lavorando sui suoi concetti, abbiamo tanto entusiasmo di imparare. Ho imparato tante cose nella mia carriera, tra queste che… c’è sempre da imparare, ed è una cosa molto bella, nello sport e nella vita. Il segreto sta nel lavoro: non c’è un modo preciso per cambiare il chip per apprendere un modo diverso di giocare a calcio. Un modo diverso di giocare necessità di tempo, il 4-3-3 è differente da quello cui eravamo abituati e recepire quello nuovo necessita di tempo. Sta a noi arrivare a quello che l’allenatore ci richiede nel più breve tempo possibile. Ringrazio Sarri perché ha speso belle parole per me”.

foto x atalanta